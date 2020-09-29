Во Владимирской области пропал первоклассник

28 сентября во Владимирской области пропал ребенок. Он ушел в школу и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В понедельник в дежурную часть ОМВД России по Камешковскому району поступило заявление о пропаже маленького мальчика. Им оказался Савелий Роговцев. Мальчик 2013 года рождения проживал в Камешковском районе.

На виде ребенку примерно 7 лет, рост около 120 см. Савелий имеет худощавое телосложение и светло-русые волосы. Когда он пропал, то был одет в синюю куртку и темные брюки. В руках у него был школьный портфель.

— Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, необходимо сообщить информацию по телефонам: 8 (49248) 2-12-52 или в дежурную часть любого территориального органа полиции, — говорится в сообщении.