Во Владимирской области пропал первоклассник

28 сентября во Владимирской области пропал ребенок. Он ушел в школу и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В понедельник в дежурную часть ОМВД России по Камешковскому району поступило заявление о пропаже маленького мальчика. Им оказался Савелий Роговцев. Мальчик 2013 года рождения проживал в Камешковском районе.
На виде ребенку примерно 7 лет, рост около 120 см. Савелий имеет худощавое телосложение и светло-русые волосы. Когда он пропал, то был одет в синюю куртку и темные брюки. В руках у него был школьный портфель.