Во Владимире прошли массовые эвакуации школ

В День знаний 10 владимирских школ эвакуировали из-за угрозы массового взрыва, сообщает Зебра ТВ.

Сообщение о заложенных взрывных устройствах пришло на электронную почту администрации Владимира около 13:00. К этому времени торжественные мероприятия уже были завершены.

По словам официального представителя мэрии Александра Карпиловича, после получения сигнала спецслужбы начали проверять здания. Средство массовой информации также упомянуло, что злоумышленники угрожали и взрывами в детских садах, однако учреждения не эвакуировали.

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Кроме того, в администрации города отметили, что перед 1 сентября во всех учебных заведения была проведена проверка безопасности, поэтому ложное сообщение о минировании — еще один способ убедиться в эффективности работы всех систем.