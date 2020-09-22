Во Владимире девушка помогла убить свою бабушку

Во Владимире завершили расследование уголовного дела по факту убийства 88-летней пенсионерки. Женщину убили из-за 2 500 рублей, а ее внучка помогла скрыть следы преступления, сообщает пресс-служба СК по региону.

Однажды два молодых человека 24-х и 30-ти лет попросили у своей знакомой денег, чтобы закрыть свои долги. Когда девушка ответила отказом, мужчины предложили ей занять денег у своей бабушки.

Пожилая женщина наотрез отказалась давать своей внучке 20 000 рублей. Тогда молодые люди решили напугать пенсионерку. 23 июля 2019 года они пришли к ней домой и начали требовать денег. Когда же переговоры не увенчались успехом, мужчины несколько раз ударили пенсионерку ножкой от табурета. После этого молодые люди начали душить беззащитную бабушку.

88-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм, а злоумышленники забрали из ее квартиры 2 500 рублей. На следующий день 23-летняя внучка погибшей попыталась избавиться от следов преступления: выкинула одежду обвиняемых и избавилась от орудия убийства.

Позже выяснилось, что за два месяца до случившегося обвиняемая вместе с 24-летним знакомым украли у пенсионерки 50 000 рублей.