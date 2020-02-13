Внук жестоко убил бабушку и дедушку и получил пожизненный срок

Суд вынес приговор 47-летнему жителю Саратова, который убил 91-летнюю бабушку, ветерана Великой Отечественной войны, и 90-летнего деда. Об этом пишет «Российская газета».

Инцидент произошел 24 ноября 2018 года. Ранее судимый мужчина поссорился со своей женой, с которой вместе выпивал, и стал избивать жертву. Он нанес супруге 17 ударов руками, ногами и ножкой от стула. Она попыталась спрятаться в комнате, где жили пенсионеры. Они заступились за женщину.

Тогда злоумышленник убил свою бабушку, а дедушке причинил тяжелые травмы, в результате чего пожилой мужчина скончался в больнице. Злоумышленнику назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы.