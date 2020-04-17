Внук бросил бабушку в больнице из-за «боязни коронавируса»

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Житель Москвы отказался забирать свою 96-летнюю бабушку из больницы из-за «боязни коронавируса» и прокомментировал инцидент. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Пенсионерка женщина 1924 года рождения была доставлена в Городскую клиническую больницу №13 с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Однако внук, с которым она живет, отказался ее забирать после лечения. Он заявил, что заберет только после того, как будут получены результаты теста на коронавирус.

«Мне-то какая разница, старая бабушка или нет. Сейчас такая ситуация Сложная. Все боятся за себя», – заявил мужчина.

Проживающая с ним женщина рассказала, что в доме есть инвалид, поэтому они «переживают» за него.

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