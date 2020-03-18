Внеплановые каникулы в российских школах продлятся до 12 апреля ﻿

С 23 марта все российские школьники уйдут на каникулы. РИА Новости сообщают, что об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.



По его словам, внеплановые каникулы из-за коронавирусной инфекции продлятся до 12 апреля. Также переносятся на основной период и сроки досрочной сдачи ЕГЭ.



Министр пообещал, что в России будет организована поддержка дистанционного обучения.



Напомним, в Рязанской области школьники ушли на досрочные каникулы с 17 марта. Ранее РИА «7 новостей» сообщало, что они продлятся до 30 марта.

