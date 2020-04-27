Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин обратится к россиянам по поводу коронавируса и ограничительных мер. Выступление главы государства анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По словам Пескова, президент сделает новое заявление об ограничительных мерах, связанных с коронавирусом. Обращение состоится на этой неделе. Точная дата будет объявлена позже, сообщают Известия.
Уже известно, что намечен поэтапный выход из режима самоизоляции.
По состоянию на 26 апреля в России зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии 747 человек скончались, 6767 выздоровели.
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