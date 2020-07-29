Владимир Путин поручил максимально подготовиться к новой вспышке коронавируса

В осенне-зимний период в России традиционно отмечаются вспышки ОРВИ и гриппа. Есть опасения, что в этом году ситуация может осложниться новой вспышкой коронавируса. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе совещание по эпидемиологической обстановке.

В связи с этим глава государства поручил обеспечить работу всех больниц и поликлиник в штатном режиме, чтобы своевременную медицинскую помощь получали пациенты с любым заболеванием.

Путин поручил избежать повторного введения режима ограничений с помощью профилактики и вакцинации.

– Школы, детские сады, вузы, предприятия и организации должны работать в штатном режиме, – заявил Владимир Путин.