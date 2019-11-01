Владимир Колокольцев провел заседание коллегии МВД России

Сегодня в Москве под председательством Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева состоялось заседание коллегии МВД России. На мероприятие, которое проходило в режиме видеоконференцсвязи со всеми регионами, были приглашены представители Центрального банка Российской Федерации, Министерства финансов, Роскомнадзора, Росфинмониторинга и ряда ведущих финансово-кредитных учреждений. Участники обсудили меры, направленные на совершенствование работы по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.



Открывая заседание, Министр отметил, что цифровая революция принесла не только блага, новейшие технологии все активнее берет на вооружение и криминалитет: «Посредством Интернета совершаются хищения чужого имущества, ведется торговля наркотиками, оружием, людьми, распространяется экстремистская литература, вербуются новые члены террористических группировок. Среди новых угроз – мошенничества с использованием сотовой связи, а также средств IP-телефонии. Преступники научились подменять подлинные телефонные номера кредитных организаций, государственных служб, выдавая себя за их работников. В прошлом году число противоправных деяний, совершенных с применением информационных технологий, увеличилось в два раза, в январе-сентябре текущего года – почти на 70 %», – сообщил Владимир Колокольцев.



Глава ведомства сделал акцент на том, что за последние несколько лет многое сделано для повышения результативности предупреждения и пресечения таких преступлений, сокращения возможности использовать передовые технологии в незаконных целях. Совершенствуется нормативная правовая база, в частности, ужесточена ответственность по отдельным видам IT-преступлений и административных правонарушений. В практическую деятельность внедряются новые формы и методы противодействия им. Заключены соглашения об информационном взаимодействии в электронном виде между МВД России и государственными органами, а также рядом финансово-кредитных организаций на федеральном и региональном уровнях. Для качественного расследования уголовных дел этой категории создаются следственно-оперативные группы из числа наиболее подготовленных сотрудников.



«В прошлом и с начала текущего года в полтора-два раза выросло число раскрытых IT-преступлений и направленных в суд уголовных дел. В два раза больше установлено виновных лиц», – подчеркнул Владимир Колокольцев.



Глава МВД России привел несколько примеров результативной работы. Так, с 2018 года в московском регионе задержаны организованные группы, общей численностью почти 30 человек, которые совершали мошеннические действия в отношении пожилых граждан на территории пяти субъектов Российской Федерации. Используя мобильную связь, они представлялись сотрудниками банков, социальных служб и под видом получения компенсации за покупку ранее приобретенных товаров или лекарств похищали сбережения пенсионеров. Доказана причастность фигурантов к 87 эпизодам.



В мае текущего года пресечена деятельность группы, управлявшей сетью медицинских клиник в ряде регионов России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Злоумышленники через кол-центры приглашали пациентов, а затем вводили их в заблуждение о наличии заболеваний, требующих неотложного дорогостоящего лечения. Для оплаты фиктивных медицинских услуг склоняли к оформлению кредитов на суммы до полумиллиона рублей. В настоящий момент установлено более 11 тысяч потерпевших. По предварительным данным, общая сумма ущерба превышает миллиард рублей.



Важной задачей Владимир Колокольцев назвал мониторинг, блокировку и удаление противоправного контента: «Во взаимодействии с Генеральной прокуратурой, Роскомнадзором мы достаточно быстро принимаем меры к ограничению доступа к материалам экстремистского содержания, а также сайтам и страницам, через которые распространяются наркотики, детская порнография. Требуется разработка подобных механизмов оперативной блокировки и мошеннических кол-центров, фишинговых сайтов, интернет-пирамид».



Кроме того, было обращено внимание на важность разъяснительной работы среди населения, повышения уровня финансовой грамотности граждан, а также необходимость принятия дальнейших скоординированных мер со стороны всех заинтересованных государственных структур, общества и бизнеса для улучшения ситуации в данной сфере.

