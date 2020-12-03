Главный санитарный врач Липецкой области вновь предложил запретить новогодние ёлки и корпоративы

Главный санитарный врач Липецкой области настаивает на запрете новогодних елок для детей. Об этом сообщает опергруппа регионального правительства.
В частности, Владимир Бондарев предложил отказаться от утренников в детсадах с участием родителей.
Кроме того, эксперт хочет запретить проведение новогодних корпоративов. Это касается и празднования Нового года в кафе и ресторанах.
В настоящее время проведение дискотек и караоке в Липецкой области остается под запретом.
Губернатор Липецкой области попросил также обратить пристальное внимание на работу фудкортов в ТЦ.
Напомним, на сегодняшний день в регионе зафиксировали 140 случаев за последние сутки. Всего с начала пандемии в Липецкой области зарегистрировали 11 650 случаев заражения, из них 9 426 человек выздоровели, а 125 — умерли.
Также на заседании регионального оперштаба отметили, что вторая волна пандемии протекает тяжелее, нежели первая.
Напомним, ранее губернатор Липецкой области уже рекомендовал отказаться от корпоративов. Игорь Артамонов внес соответствующие изменения в постановление о мерах по защите от коронавируса. В документе сказано, что ИП и гражданам рекомендуется не проводить корпоративы. При этом липчанам напомнили, что заполняемость кафе и ресторанов не должна превышать 50%.