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Главный санитарный врач Липецкой области вновь предложил запретить новогодние ёлки и корпоративы

Елена Лобанова

Главный санитарный врач Липецкой области настаивает на запрете новогодних елок для детей. Об этом сообщает опергруппа регионального правительства. 

В частности, Владимир Бондарев предложил отказаться от утренников в детсадах с участием родителей. 

Кроме того, эксперт хочет запретить проведение новогодних корпоративов. Это касается и празднования Нового года в кафе и ресторанах. 

В настоящее время проведение дискотек и караоке в Липецкой области остается под запретом. 

— Запрет корпоративов — серьезная мера. Поэтому я считаю, что данный вопрос еще необходимо обсудить, — прокомментировал Игорь Артамонов. 

Губернатор Липецкой области попросил также обратить пристальное внимание на работу фудкортов в ТЦ. 

Напомним, на сегодняшний день в регионе зафиксировали 140 случаев за последние сутки. Всего с начала пандемии в Липецкой области зарегистрировали 11 650 случаев заражения, из них 9 426 человек выздоровели, а 125 — умерли. 

Также на заседании регионального оперштаба отметили, что вторая волна пандемии протекает тяжелее, нежели первая.

— Если в мае порядка 15% больных в инфекционных госпиталях имели тяжелое течение заболевания, то в настоящее время их доля повысилась вдвое и составляет 30-34% от всех госпитализированных, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее губернатор Липецкой области уже рекомендовал отказаться от корпоративов. Игорь Артамонов внес соответствующие изменения в постановление о мерах по защите от коронавируса. В документе сказано, что ИП и гражданам рекомендуется не проводить корпоративы. При этом липчанам напомнили, что заполняемость кафе и ресторанов не должна превышать 50%.

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