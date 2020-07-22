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Вирусологи нашли источник коронавируса в природе

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Изображение Skica911 с сайта Pixabay

Вирусологи нашли источник коронавируса в природе. Им являются летучие мыши, а пытаться найти стопроцентное совпадение просто наивно, заявил в интервью «Известиям» профессор, завлабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.

С точки зрения специалиста, найденные штаммы, которые имеют генетическое совпадение с SARS-CoV-2 на 98–99%, вполне подходят, чтобы понять, кто был предковым вариантом вызвавшего пандемию нового коронавируса.

«Главное – установить, что вирус того же вида. А вид – это довольно широкий диапазон, он может отличаться на 5% и даже на 7%. В силу высочайшей изменчивости этого вируса мы можем только предполагать, кто был предковым вариантом. Наивно пытаться найти стопроцентное совпадение. Даже если вы возьмете больного и выделите несколько вирусов из одной только его клетки, это уже будет некое облако вариантов», – пояснил профессор Щелкунов.

Ученый отметил, что XXI век будет посвящен постоянному мониторингу коронавирусов, так как это природно-очаговый патоген, а ни одной подобной инфекции человечество еще не победило. Поэтому, считает он, нужно открывать в стране лаборатории, которые имели бы право и возможности полноценно экспериментировать с самыми опасными вирусами.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»: «Природный источник коронавируса давно найден»

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