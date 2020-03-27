Вирусолог: Как власти могут эффективно работать, если их не слышат люди?

Надежда Майорова
Изображение Pete Linforth с сайта Pixabay
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В эфире радиостанции «Говорит Москва» выступил Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Вирусолог обескуражен поведением москвичей, воспринявших «карантинные каникулы», не так, как должно. Вечером автомобильные пробки в столице преодолели шкалу в 8 баллов.

Люди поехали за город, они неправильно восприняли обращение президента. Это проблема. Этого не надо было делать. Во-первых, люди будут далеки от оказания медицинской помощи, которая оказывается в Москве. Во-вторых, возвращение может быть сопряжено с прохождением санитарного кордона. Мы пока не знаем, как поменяется ситуация. Это два важных фактора. Не стоит забывать и об инкубационном периоде. Лечебные мероприятия эффективны именно в первые часы от момента появления симптомов, — прокомментировал ситуацию специалист.

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