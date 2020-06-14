Вирусолог рассказал, как подготовиться ко второй волне COVID-19

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Вирусолог Анатолий Альтштейн Рвысказался по поводу того, как россиянам подготовиться ко второй волне COVID-19. Специалист отметил, что нужно вести здоровый образ жизни.

– Те люди, которые способны вести здоровый образ жизни, должны его вести. Кто неспособен — должны учиться, – заключил Альтштейн.

Он добавил, что люди с хорошим здоровьем гораздо лучше переносят COVID-19. Также медик объяснил, что во время нашествия второй волны коронавирусаа труднее всего будет врачам, пишет РЕН ТВ.