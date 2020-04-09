Виртуальный православный храм создан в Сети

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Первая виртуальная РПЦ заработала в Сети. Новейший VR-храм создали на сайте врпц.рф по всем православным канонам.

По словам разработчиков портала, виртуальный храм способен заменить стандартные церкви на время самоизоляции из-за нашествия коронавируса. При этом отмечается, что храм на сайте очень походит на реальные соборы.

Фото: врпц.рф

VR-храм – это трехмерная экскурсия по щедро украшенной церкви. Перемещаться по помещению можно с легкостью, щелкая мышью по различным местам. На фоне играет музыка с песнями православного хора. При этом есть пара неудобств: неизвестно, как молиться и поставить свечи в виртуальном храме.