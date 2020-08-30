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Новости мираОбщество

Вильфанд рассказал, когда в Россию придет бабье лето

Иван Федоров
Роман Вильфанд

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что бабье лето в Россию может прийти в любой день с сентября по начало октября, сообщает РЕН ТВ. Однако он подчеркнул, что не каждый период теплой погоды после ненастья можно считать моментом возвращения летнего тепла. Специалисты отметил, что метеорологическое бабье лето может вообще не наступить.

«Существует мнение, что бабье лето начинается с 14 сентября, но это не так. Нет четких дат его наступления», – сказал Вильфанд.

Метеорологическое бабье лето связано с приходом азовского антициклона и явление это достаточно редкое: оно случается примерно 2 раза в 3 года. Но, по словам Вильфанда, «метеорологи, поступаясь своим профессиональным отношением», соглашаются называть бабьим летом улучшение погоды осенью после дождей даже тогда, когда это никак не связано с азовским антициклоном.

«Кто-то любит прохладную погоду, кто-то – жаркую, но бабье лето все всегда ждут», – резюмировал Вильфанд.

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