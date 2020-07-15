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Вильфанд посоветовал не надеяться на нормальную погоду

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Изображение _Alicja_ с сайта Pixabay

С потеплением климата погода становится все более изменчивой, повышается вероятность опасных явлений. Поэтому на нормальную погоду уже можно практически не надеяться, рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, грядущие осень и зима непременно подготовят нам очередные сюрпризы.

Последние несколько дней аномальная жара накрыла Урал, Поволжье и южные регионы России. В Оренбургской области объявлено экстренное предупреждение из-за сильного зноя. Температура воздуха днем держится на отметке 40 градусов. В Москве же, наоборот, заметно похолодало.

Так происходит потому, что над столицей установилась ложбина низкого давления, а на востоке — гребень высокого давления, пояснил Роман Вильфанд. При этом, еще на прошлой неделе в Центральной России и на Урале наблюдалась прямо противоположная ситуация.

В конце июня в Верхоянске (Якутия) температура поднялась до 38 градусов. Всемирная метеорологическая организация собирается оценивать этот рекорд как феноменальный, добавил Роман Вильфанд.

Аномалии могут быть признаками потепления климата, говорит старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, грантополучатель Российского научного фонда Александр Чернокульский.

По его словам, раньше дожди чаще были обложными (равномерной интенсивности), а сейчас стали ливневыми. Кроме того, изменился режим выпадения осадков.

«На 30 сухих дней раньше было пять дождливых, которые были распределены равномерно: солнечная неделя, дождь и так несколько раз. А сейчас может быть несколько сухих недель, после чего пять дней подряд льют дожди. С одной стороны, это опасно наводнениями, с другой – засухой», — рассказал Александр Чернокульский.

В целом, с потеплением климата вырастает изменчивость погоды, повышается вероятность опасных явлений. Еще один наиболее заметный признак изменения климата – теплые зимы, заключил Александр Чернокульский.

Подробнее — в материале «Известий»: Стихийные перемены: ученые советуют россиянам не ждать «нормальной» погоды

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