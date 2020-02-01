На главную Новости мира

Видео с ползущим по полу инвалидом прокомментировал Минздрав Башкирии

Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом с участием инвалида, который произошел в одной из региональных больниц. Пост опубликован в фейсбуке.

По словам чиновника, он не собирается закрывать глаза на такие моменты. Накануне в Сети появилось видео, на котором безногий мужчина ползет по коридору медучреждения.

Автор ролика уточнил у медработницы, почему больные находятся в таком состоянии. Она заявила, что у них только одна санитарка, которая не может уследить за всеми.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Главные фото недели

Новости Рязани
Публикуем главные фото уходящей недели по версии РИА «7 новостей». Рязанцы почтили память...
Узнать больше

Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»

Новости Рязани
РИА «7 новостей» представляет обзор новостей из разных уголков Рязанской области. На берегу реки в Ряжском районе найден труп....
Узнать больше

Рязанские десантники принимают участие в масштабном марш-броске из восьми городов

Новости Рязани
Команда курсантов Рязанского десантного училища принимает участие в масштабном марш-броске из восьми городов. Об этом сообщает ТКР.  Комбинированный марш-бросок...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Главные фото недели

Новости Рязани
Публикуем главные фото уходящей недели по версии РИА «7 новостей». Рязанцы почтили память...
Узнать больше

Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»

Новости Рязани
РИА «7 новостей» представляет обзор новостей из разных уголков Рязанской области. На берегу реки в Ряжском районе найден труп....
Узнать больше

В школах Рязани стартовала запись в первые классы

Новости Рязани
Как сообщает управление образования и молодежной политики, 1 февраля жители города начали подавать заявления на прием детей в 1 класс как в...
Узнать больше

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Моряк едва не зарезал подопечного ножом на судне в Азовском море

Родные пропавшего мальчика опознали его по обуви под Смоленском

Стая собак заставила ребенка спасаться бегством