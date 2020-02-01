Видео с ползущим по полу инвалидом прокомментировал Минздрав Башкирии

Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом с участием инвалида, который произошел в одной из региональных больниц. Пост опубликован в фейсбуке.
По словам чиновника, он не собирается закрывать глаза на такие моменты. Накануне в Сети появилось видео, на котором безногий мужчина ползет по коридору медучреждения.
Автор ролика уточнил у медработницы, почему больные находятся в таком состоянии. Она заявила, что у них только одна санитарка, которая не может уследить за всеми.