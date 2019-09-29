Видео: игра в «шашечки» на дороге закончилась гибелью трёх человек

В Ангарске водитель, устроивший игру в «шашечки» на дороге, попал в ДТП, в результате которого погибли три человека. Подробности случившегося сообщила пресс-служба УМВД по Иркутской области.



ДТП произошло вечером 24 сентября на улице Алешина в Ангарске. 29-летний водитель автомашины «Субару Легаси», следуя по улице Алешина города Ангарска, не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате иномарка выехала на тротуар, сбила двух пешеходов и перевернулась.



В аварии погибла 25-летняя коллега водителя, ехавшая с ним в машине. Двое мужчин-пешеходов 35 и 36 лет были госпитализированы и через некоторое время умерли в больнице.



Водителя заключили под стражу на два месяца. Он подозревается в совершении деяния, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ. По этой статье виновному может грозить до 7 лет лишения свободы.

