Въезд во Владикавказ закрыли после митинга

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20 апреля примерно две тысячи жителей Владикавказа (РСО – Алания) вышли и устроили акцию протеста против режима самоизоляции. По окончании мероприятия въезд в город закрыли, сообщает «Регион Онлайн».

Напомним, ан митинге владикавказцы сперва потребовали отставки действующего правительства. А после этого стали просить помочь малообеспеченным семьям и безработным. Позднее часть протестующих покинула митинг, а другие – самые стойкие до конца противостояли полиции, оттеснявшей участников акции ко дворцу Правосудия.

После столкновений жителей и правоохранителей один из жителей Алании заснял на видео огромную пробку при въезде во Владикавказ. Автор видеоролика заявил, что «полиция перекрыла въезд во Владикавказ со стороны Гизели». Очевидец считает, что стражи порядка опасаются того, что «люди из сёл начнут съезжаться на митинг».

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