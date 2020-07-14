«Весь рот был в крови»: молодому ярославцу перерезали горло наркоманы

Накануне в деревне Бутрево Ярославской области произошло нападение на молодого человека. Как пишет портал «76.ru», 24-летнего парня порезали в лесу.
По словам местной жительницы, наркоманы ударили потерпевшего ножом в горло.
«Парень нашел силы, истекая кровью, выйти к людям. Упал уже на трассе, — рассказала она.
Она считает, что молодому человеку повезло, поскольку ему удалось добраться до трассы, на которой его заметили.
«Он истекал кровью, все лицо и рот были в крови. Подбежавшая женщина сумела наложить как-то повязку на шею, остановить кровь до приезда медицины катастроф и полиции. Мимо проезжали машины — никто не остановился», — продолжила женщина.
Местные жители жалуются на отсутствие освещения и теперь боятся отпускать детей одних в школу.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
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