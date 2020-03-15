Вертолет случайно пальнул в жилой дом в Чите

23-миллиметровый авиационный снаряд, выпущенный вертолетом Ми-35 из авиапушки угодил в жилой дом в Чите (Забайкальский край). Здание не пострадало, но поврежденными оказались обшивка балкона на третьем этаже, а также стеклопакет.

Согласно предварительной версии, непроизвольный выстрел случился на аэродроме в полутора километрах от дома. Это произошло в ходе разряжения боекомплекта.

В результате случившегося никто из людей повреждений не получил. Минобороны Российской Федерации ситуацию пока никак не прокомментировало, сообщает РЕН ТВ.