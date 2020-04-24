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Верховный суд разъяснил, как будут наказывать нарушителей режима самоизоляции

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Верховный суд России разъяснил, какие наказания могут последовать за нарушение правил поведения в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на обзор по отдельным вопросам судебной практики, опубликованный 21 апреля.

Согласно этому документу, жителям запрещено посещать парки культуры и отдыха, музеи-заповедники и музеи-усадьбы, развлекательные, спортивные и иные мероприятия с очным присутствием граждан, дискотеки, ночные клубы, кинотеатры, детские развлекательные центры, букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок.

Из дома можно выходить только в ближайшие магазин или аптеку, для выгула собак или выноса мусора. В общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м.

Кроме того, запрещена работа салонов красоты, СПА и массажных салонов, соляриев, бань и саун, магазинов, кроме продуктовых, аптек, зоомагазинов и ряда других.
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За нарушение этих правил для граждан предусмотрено предупреждение или штраф от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., должностные лица могут оштрафовать от 10 тыс. руб. до 50 тыс. руб., индивидуальных предпринимателей — от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб., юридических лиц — от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.

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