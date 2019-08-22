Велосипедист погиб в ДТП в Твери, байкер в больнице

Любители двухколесных транспортных средств столкнулись в Твери. Авария произошла на Октябрьском проспекте.

38-летний байкер следовал по улице, когда на дорогу выскочил велосипедист, который решил пересечь дорожное полотно в неположенном для этого месте. Мотоциклист не сумел избежать столкновения и врезался в велосипед.

В итоге велосипедист получил серьезные травмы. Его срочно госпитализировали, однако в больнице нарушитель ПДД умер. Кроме того, травмированным оказался и мотоциклист, он улетел на землю после столкновения с велосипедом. Его также отвезли в медучреждение. Жизни байкера ничто не угрожает, сообщает Уик-Энд.