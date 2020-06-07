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Ведущая назвала главу Союза женщин России идиоткой за слова о «старородках»

Алексей Агеев
Фото: Лайф
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Телеведущая спортивного канала «Матч ТВ» Софья Тартакова назвала главу Союза женщин России Екатерину Лахову идиоткой. Это случилось после того, как Лахова заявила, что 30-летних мамы являются «старородками».

— Мне 30 лет. У нас с мужем пока нет детей. И таких молодых женщин, как я, — огромное количество. Мы не продаём свою совесть. Если я старородка, то вы, уж простите, идиотка, — написала Тартакова в Инстаграме.

Фото: Инстаграм

На сторону ведущей встал и ее коллега, известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев. Он призвал девушку «жечь напалмом». Кроме того, он отметил в своем Телеграм-канале, что всегда будет на стороне Тартаковой.

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