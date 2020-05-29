Вандалы разогрели еду в ведре на Вечном огне

В Одинцове (Московская область) несколько вандалов разогрели еду на Вечном огне. Предположительно, съестное находилось в ведре.
Информация об инциденте появилась в паблике «Типичное Одинцово» в соцсети ВКонтакте. Там же было выложено фото с места событий. На снимке можно заметить, что трое мужчин греют что-то в ведре, поставив железную тару на Вечный огонь. Появились предположения, что в ведре была еда.
По данному факту будет проводиться проверка. Правоохранители установят, кто виновен в случившемся, пишет РЕН ТВ.
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