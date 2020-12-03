Вандалы испортили полярного новогоднего медвежонка в Липецке

Во вторник, 1 декабря, в Липецке включили новогоднюю иллюминацию. А уже вечером стало известно, что одна из установленных декораций — полярный медвежонок пострадал от рук вандалов. Об этом пишет пресс-служба городской администрации.

Иллюминацию установили на площади возле спорткомплекса «Звездный».

— В каркасе туловища полярного хищника появилось три дыры диаметром более 10 сантиметров, в двух местах оказались порваны светодиодные гирлянды, а внутри конструкции специалисты обнаружили алюминиевую банку от энергетического напитка, — говорится в сообщении.

Кроме того, на иллюминации хулиганы порвали мишуру и погнули новогодний каркас.

Новогоднюю декорацию успели испортить буквально за несколько часов. Целую семью полярных медведей сотрудники «Липецкгорсвет» подсветили вчера днем, а во время контрольного объезда обнаружили серьезные изменения.

— Мы просим липчан бережнее относиться к новогодним украшениям – не залезать на инсталляции и не ломать металлические каркасы. Иначе будем рассматривать вопрос о монтаже металлического ограждения вокруг фигур, — заметил и.о. директора учреждения Павел Звонарев.

Одну шестиметровую гирлянду уже восстановили, в настоящее время ведется ремонт остальных дефектов.