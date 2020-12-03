Вандалы испортили полярного новогоднего медвежонка в Липецке

Во вторник, 1 декабря, в Липецке включили новогоднюю иллюминацию. А уже вечером стало известно, что одна из установленных декораций — полярный медвежонок пострадал от рук вандалов. Об этом пишет пресс-служба городской администрации.
Иллюминацию установили на площади возле спорткомплекса «Звездный».
Кроме того, на иллюминации хулиганы порвали мишуру и погнули новогодний каркас.
Новогоднюю декорацию успели испортить буквально за несколько часов. Целую семью полярных медведей сотрудники «Липецкгорсвет» подсветили вчера днем, а во время контрольного объезда обнаружили серьезные изменения.
Одну шестиметровую гирлянду уже восстановили, в настоящее время ведется ремонт остальных дефектов.