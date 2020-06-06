Валерия обвинила Сергея Шнурова в «переобувании»

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Певица Валерия продолжила «войну» своего мужа Иосифа Пригожина с лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Она написала резонансный комментарий под одним из своих постов в Инстаграме.

Звезда поспорила в комментариях с подписчицей и заявила, что Шнуров, раскритиковавший позицию Пригожина о бедности артистов, сам уже давно «переобулся» и требует помощи от государства.

В свою очередь, Сергей Шнуров в стороне от заявления не остался. Как сообщает РЕН ТВ, он ответил, что «Тете Лере» и ее супругу нужна помощь, возможно, «даже медицинская».