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Пьяные вахтовики напали на полицейских в поезде, ехавшем из Северобайкальска. В итоге между мужчинами произошла потасовка, которая закончилась арестом нападавших.

Как сообщают Вести, один из вахтовиков ехал в Омск, другой – в Удмуртию. Выпив, мужчины стали придираться к правоохранителям, которые сделали им замечание. Оказавшись в тамбуре, пассажиры поезда сперва начал кричать, а затем и вовсе атаковали стражей порядка.

В ходе задержания одного правоохранителя ударили по лицу. Второму нанесли удар по ноге. В итоге полезшие в драку мужчины оказались в наручниках и были сняты с поезда на территории Красноярского края. После инцидента на них завели уголовное дело.