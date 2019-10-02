В Железнодорожном покупательница цветов украла iPhone

В Железнодорожном (Московская область) пожилая женщина украла смартфон, когда пришла покупать цветы. Ароматному подарку покупательница предпочла технически навороченный –iPhone.

Момент кражи телефона был заснят видеокамерой, установленной в салоне флористики. На кадрах модно увидеть, что клиентка магазина пришла покупать гвоздики. Пока работник точки готовила к продаже букет, ловкая мадам «подрезала» iPhone флориста. Затем она заплатила за цветы и ушла.

Теперь воровку ищут правоохранители и хозяева салона флористики, сообщается в группе «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте.

Фото и видео: «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК»