В Зеленограде прохожий спас женщину от неадекватного мужчины

2 августа на территории Зеленограда был обезврежен неадекватный мужчина. Он хотел напасть на женщину, но его планы нарушил проходящий мимо гражданин. Момент инцидента был снят видеокамерой очевидца событий.

Со слов свидетелей случившегося известно, что нападавший сперва сидел под окнами многоэтажки, около которой он позднее совершит попытку нападения. Его трясло, затем гражданин потерял сознание. Спустя какое-то время мужчина резко встал и стал орать на всю улицу, что убьет всех. После этого он набросился на женщину, которая проходила с сумками по двору. Мужчина взял потерпевшую за куртку, когда к нему подбежал прохожий, схватил и повалил.

Зеленоградец положил неадекватного гражданина между двумя припаркованными легковушками и стал ждать правоохранителей. Побежденный дебошир в это время ругался нецензурными словами и угрожал расправой всем присутствующим. По прибытии полицейские увезли буяна в отдел, сообщает ИнфоПортал Зеленограда.