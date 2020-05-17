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В Зеленограде мужчина пытался выпрыгнуть из окна

7info7
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Очевидцы засняли, как в Зеленограде мужчина пытался выпрыгнуть из окна. Ролик спасения парня опубликовал Инфопортал Зеленограда.

Инцидент произошёл в 16 мая. Мужчина залез в оконный проём и с кем-то оживлённом дискутировал, сидя на подоконнике. Затем он полностью вылез наружу и повис на карнизе, зацепившись за него рукой и ногой.

Затащили мужчину в дом сотрудники силовых структур. Около подъезда стояли автомобили «скорой», МЧС и полиции. Причины поступка мужчины неизвестны.

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