Очевидцы засняли, как в Зеленограде мужчина пытался выпрыгнуть из окна. Ролик спасения парня опубликовал Инфопортал Зеленограда.
Инцидент произошёл в 16 мая. Мужчина залез в оконный проём и с кем-то оживлённом дискутировал, сидя на подоконнике. Затем он полностью вылез наружу и повис на карнизе, зацепившись за него рукой и ногой.
Затащили мужчину в дом сотрудники силовых структур. Около подъезда стояли автомобили «скорой», МЧС и полиции. Причины поступка мужчины неизвестны.
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