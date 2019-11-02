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В Забайкалье подростки надругались над женщиной кочергой и бутылкой

В одном из сел Кыринского района подростки ворвались в дом и изнасиловали женщину, а также убили ее сожителя. Об этом сообщает «Вечорка».

По предварительной информации, четверо школьников 15-16 лет проникли в помещение, где пара распивала спиртное. Они избили мужчину, который в итоге скончался от черепно-мозговой травмы. Затем подростки изнасиловали кочергой и бутылкой его сожительницу.

Правоохранительным органам удалось задержать одного из подозреваемых по горячим следам. Он сдал подельников. В результате еще двое были задержаны. Поиски еще одного злоумышленника продолжаются.

На момент публикации комментарий СУ СКР по Забайкальскому краю получить не удалось.

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