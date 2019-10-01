В Южном Тушино мужчины разгромили ресторан после конфликта с другими посетителями

В Южном Тушино молодые мужчины устроили расправу над рестораном. Заведению досталось после того, как агрессивные посетители были обижены другими посетителями.

Информация об инциденте была размещена каналом Mash. Также появилось и видео с места инцидента. Уточняется, что «герои» видеоролика, орудовавшие в масках по всему ресторану, сперва были побиты другими посетителями. После проигрыша в «битве» мужчины решили взять реванш, вернувшись в заведение вооруженными: у одного в руках была монтировка. У второго – автомат. Однако своих обидчиков они в ресторане не обнаружили. Тогда расстроенные мужчины решили разгромить «Мерси Баку» (именно так называется точка общепита).

В ходе своей «прогулки» по помещениям ресторана дебоширы побили посуду, предметы интерьера и одного сотрудника – его пришлось отправлять в больницу. Общий ущерб от нападения составил около 300 тысяч рублей. По факту случившегося ведется расследование.