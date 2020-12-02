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В Ярославской области нашли «палёный» алкоголь, грозящий слепотой и смертью

7info

ФСБ вместе с СК РФ разоблачили в Ярославской области подпольный завод, где «бутлегеры» производили «паленые» алкогольные напитки, в том числе, с метиловым спиртом – даже от небольшой его дозы можно ослепнуть или умереть. Об этом сообщает РИА Новости

Как сообщают оба ведомства в среду, для изъятия всей продукции потребуется целый караван фур, а общая стоимость изъятого превышает 500 миллионов рублей. Это крупнейшее за последнее время из подобных производств, разоблаченных во всех регионах России.

Пять линий по розливу контрафактного алкоголя и два крупных склада нашли в Переславском районе Ярославской области. По оперативным данным, криминальный бизнес работал более года.

«Изъято более полумиллиона бутылок готовой продукции, 200 тысяч штук тары, 40 паллетов с бочками спирта по 15 кубометров каждая, фурнитура и поддельные федеральные специальные марки», — говорится в релизе, в частности, ФСБ.

Чтобы вывезти все изъятое, потребуется более трех десятков 20-тонных грузовиков.

Как подчеркнула в беседе со СМИ официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, фальсификат «содержал метиловый и изоамиловый спирты» — опаснейшие яды, считанные граммы которых ведут к инвалидности или смерти.

На производстве были заняты, среди прочих, 22 нелегальных мигранта из Средней Азии. Руководил же бизнесом «гражданин одной из закавказских республик» — он уже был в федеральном розыске за аналогичное преступление и сейчас задержан. Судьба остальных пока не решена.

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