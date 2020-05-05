В Ярославле мужчина убил пенсионера в магазине одним ударом

81-летний мужчина умер после одного удара, который ему нанес в магазине другой посетитель. Пострадавший скончался спустя 11 дней в медучреждении.
ЧП случилось в населенном пункте Средний 21 марта и был записан на видео. При просмотре можно заметить, как пожилой мужчина подходит к мужчине среднего возраста, который говорил по телефону. Пенсионер сперва что-то сказал собеседнику, а затем ударил его. Оппонент тут же ответил ударом. Старик потерял сознание после драки и умер 1 апреля в больнице.
По факту инцидента заведено уголовное дело. Ведется розыск нападавшего, сообщает 76.RU.
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