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В Воронежской больнице пациент жестоко избил медсестру

В Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту нападения на медсестру. Ранее по инициативе следственных органов СК России материал проверки был изъят из органов полиции. Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.

В качестве подозреваемого по делу проходит ранее не судимый 28-летний мужчина, живущий в Павловском районе. Он уже признался в содеянном и сейчас находится под подпиской о невыезде.

По версии следствия, всё произошло в ночь на 27 июня в одной из районных больниц Воронежской области. Пациент без какой-либо причины напал на 41-летнюю медсестру неврологического отделения. Сначала он повалил женщину на пол, а затем нанёс множественные удары руками по голове. Медработница получила тяжёлые травмы. 

В настоящее время следственные мероприятия по делу продолжаются. 

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