В Воронеже полицейские пытали студентов нашатырем

Областной суд в Воронеже утвердил приговоры двум полицейским, которые пытали студентов нашатырем, пишет портал «МОЁ! Online».

Сообщается, что лейтенант полиции Сергей Косьяненко получил 3 года и 2 месяца, а младший лейтенант Олег Соколовский — 3 года в колонии общего режима. Бывших стражей порядка признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств.

Установлено, что в мае 2018 года стражи порядка пригласили в отдел полиции двух студентов. На них надели наручники и потребовали сознаться в краже телефона. Молодые люди отказывались, тогда им на голову надевали пакет, облитый нашатырем. Через шесть часов молодых людей отпустили из отдела. Эксперты зафиксировали у потерпевших многочисленные кровоподтеки и ссадины.

По словам парней, их пытали в закрытом кабинете. При этом крики были слышны на весь первый этаж. Однако никто из полицейских не реагировал на них.