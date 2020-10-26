В Воронеже четверо детей избили инвалида до потери сознания

Стало известно об избиении подростками 38-летнего жителя Воронежа, страдающего аутизмом, пишут «Вести».

Инцидент произошел на улице Урицкого. Сообщается, что школьники не в первый раз издеваются над мужчиной, чувствуя безнаказанность, поэтому с каждым разом их ведут себя все грубее.

«Они издеваются, а он инвалид первой группы. <…> Я разговаривала и с детьми, и с их родителями – упрашивала, взывала к жалости и состраданию. Бесполезно, они цинично смеются надо мной и советуют не гулять в общем дворе – а ездить в специализированные центры, – рассказала мать потерпевшего.

По словам женщины, в этот раз на ее сына напали четверо детей – двоим лет по 8, и ещё двоим по 12. Они избили жертву просто так – «от нечего делать» и, зная, что мужчина беспомощный и сдачи не даст.

Собеседница отметила, что подростки избили мужчину до обморока – по груди, животу, ногам. Она написала заявление в полицию. Если в возбуждении уголовного дела будет отказано, женщина пойдет в прокуратуру и будет пытаться добиваться возмещения морального и материального вреда.