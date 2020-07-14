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Новости мираПроисшествия

В Воронеже аспирант расчленил и растворил в кислоте профессора

Никита Брыкин

Следователи СКР и оперативники МВД раскрыли убийство 62-летнего воронежского профессора, в убийстве которого подозревается 33-летний аспирант. Об этом пишут «Вести Воронеж».

Известно, что преподаватель химического факультета Воронежского госуниверситета исчез 5 марта. Выяснилось, что расчлененное тело мужчина четыре месяца лежало на балконе многоэтажки. станки жертвы мужчины спрятали в контейнерах и залили соляной кислотой.

По версии следствия, бывший студент вместе с сообщником спланировал расправиться с ученым ради наживы. Они знали о сбережениях на счетах преподавателя. Речь в итоге шла о сумме порядка двух миллионов рублей. Злоумышленники убили жертву в его квартире, после чего перевезли останки на съемную квартиру на Левом берегу

Убив человека, злоумышленники получили доступ к его деньгам и тратили их. Обоих мужчин отправили в СИЗО на месяц – до 11 августа.

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