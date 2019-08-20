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В Волгограде женщина разгромила магазин и порезала охранника

В Советском районе Волгограда буйная местная жительница устроила погром в магазине «МАН». ЧП случилось 19 августа примерно в полночь.

39-летняя женщина пришла в торговую точку и стала громить витрину с алкогольными напитками. Затем она схватила два ножа и стала кидаться на посетителей магазина и охранника, который пытался усмирить дебоширку. В итоге мужчина был ранен.

Когда у незваной гостьи отобрали оружие, она разделась догола. Прибывшие на место ЧП правоохранители были вынуждены вызвать в магазин санитаров. Как было установлено позднее, буйная женщина страдает шизофренией. После инцидента она была задержана, сообщает V1.

Фото: скриншот из видео

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