В Волгограде нашли тайник с оружием лидера ОПГ

В четверг, 3 сентября, в Волгограде сотрудники регионального УФСБ обнаружили тайник с боеприпасами и оружием лидера ОПГ Владимира Кадина,убитого в 2011 году. Об этом сообщает “Кривое зеркало”.

По словам пресс-службы УФСБ России по Волгоградской области, сотрудники изъяли четыре автомата Калашникова и патроны к ним, ночной стрелковый прицел, тротиловые шашки, взрывчатое вещество пластита весом 3 кг, детонаторы с пультом дистанционного управления, гранаты, мины и дымовые шашки.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.