В условиях пандемии животные в зоопарках приобретают привычки людей

В условиях пандемии коронавируса, когда закрылись все культурные заведения, зоопарки не стали исключением.
Хотя, исключения, конечно, есть – сотрудники продолжают ходить на работу – ведь животным необходимо питание и уход.
Помимо финансовых убытков, которые сейчас несут зоопарки, его главные жители – животные, испытывают серьёзные эмоциональные проблемы.
Привыкшие к вниманию людей, звери впадают в депрессию.
— Жираф грустит, медведь кушать хочет, — сообщают сотрудники Ростовского зоопарка.
Больше других страдают приматы. Орангутанг от скуки разобрал свой «дом». Чтобы шимпанзе не скучали, сотрудники зоопарка включают им телевизор. Обезьяны с большим интересом смотрят передачи о животных, но продолжают скучать по людям.
Между тем люди стараются оказать посильную материальную помощь животным. Гандболистки самого популярного женского клуба России «Ростов-Дон» взяли шефство над львицей Олесей.
Но, несмотря на сложную ситуацию, происходят и радостные долгожданные события.
Самка кенгуру Беннета Пенка (родом из Пензенского зоопарка) и самец Милад (из Калининградского зоопарка) стали родителями. Трогательное видео размещено в инстраграме зоопарка.
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Кенгуренок показался из сумки… 😍 ⠀ Самка кенгуру Беннета Пенка (родом из Пензенского зоопарка) и самец Милад (из Калининградского зоопарка) стали родителями🦘❤️🦘 ⠀ Первый раз кенгурёнок показался из сумки около двух месяцев назад. Сотрудники зоопарка наблюдают за Пенкой и малышом, но определить пол пока не удалось. 🍼🍼🍼 Кенгуру рождаются крошечными, весом около 1 грамма. Сразу после рождения малышу надо перебраться к маме в сумку, где будет происходить дальнейшее питание и развитие. ⠀ Еще находясь в сумке малыши начинают захватывать передними лапами и пробовать взрослую пищу: траву, сено, фрукты, орехи, сухарики. Но даже после того, как детеныш начинает передвигаться полностью самостоятельно и уже не помещается в сумку, он продолжает докармливаться материнским молоком, засовывая в сумку голову. ⠀ 🐾Ростовский-на-Дону зоопарк
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