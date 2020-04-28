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В условиях пандемии животные в зоопарках приобретают привычки людей

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 В условиях пандемии коронавируса, когда закрылись все культурные заведения, зоопарки не стали исключением.

Хотя, исключения, конечно, есть – сотрудники продолжают ходить на работу – ведь животным необходимо питание и уход.

Помимо финансовых убытков, которые сейчас несут зоопарки, его главные жители – животные, испытывают серьёзные эмоциональные проблемы.

Привыкшие к вниманию людей, звери впадают в депрессию.

 — Жираф грустит, медведь кушать хочет, — сообщают сотрудники Ростовского зоопарка.

Больше других страдают приматы. Орангутанг от скуки разобрал свой «дом». Чтобы шимпанзе не скучали, сотрудники зоопарка включают им телевизор. Обезьяны с большим интересом смотрят передачи о животных, но продолжают скучать по людям.

Между тем люди стараются оказать  посильную материальную помощь животным. Гандболистки самого популярного женского клуба России «Ростов-Дон» взяли шефство над львицей Олесей.

Но, несмотря на сложную ситуацию, происходят и радостные долгожданные события.

Самка кенгуру Беннета Пенка (родом из Пензенского зоопарка) и самец Милад (из Калининградского зоопарка) стали родителями. Трогательное видео размещено в инстраграме зоопарка.

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Кенгуренок показался из сумки… 😍 ⠀ Самка кенгуру Беннета Пенка (родом из Пензенского зоопарка) и самец Милад (из Калининградского зоопарка) стали родителями🦘❤️🦘 ⠀ Первый раз кенгурёнок показался из сумки около двух месяцев назад. Сотрудники зоопарка наблюдают за Пенкой и малышом, но определить пол пока не удалось. 🍼🍼🍼 Кенгуру рождаются крошечными, весом около 1 грамма. Сразу после рождения малышу надо перебраться к маме в сумку, где будет происходить дальнейшее питание и развитие. ⠀ Еще находясь в сумке малыши начинают захватывать передними лапами и пробовать взрослую пищу: траву, сено, фрукты, орехи, сухарики. Но даже после того, как детеныш начинает передвигаться полностью самостоятельно и уже не помещается в сумку, он продолжает докармливаться материнским молоком, засовывая в сумку голову. ⠀ 🐾Ростовский-на-Дону зоопарк

Публикация от Ростовский-на-Дону зоопарк (@rostov_zoo_official)

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