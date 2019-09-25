В Ухте пьяные друзья убили мужчину деревянным бруском

Продолжается расследование уголовного дела в отношении приятелей в возрасте 19, 21, 22 лет. Они обвиняются в убийстве. Инцидент произошел в октябре 2018 года.

Известно, что друзья распивали спиртное в одном из гаражей поселка Ярега. В какой-то момент к ним зашел мужчина, который искал своего 23-летнего сына. Ранее товарищи подрались с его родственником.

Приятели стали избивать его деревянным бруском – нанесли ему не менее 13 ударов. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице, пишет портал Невские Новости.