На главную Новости мира В Ухте пьяные друзья убили мужчину деревянным бруском
Новости мираПроисшествия

В Ухте пьяные друзья убили мужчину деревянным бруском

Продолжается расследование уголовного дела в отношении приятелей в возрасте 19, 21, 22 лет. Они обвиняются в убийстве. Инцидент произошел в октябре 2018 года.

Известно, что друзья распивали спиртное в одном из гаражей поселка Ярега. В какой-то момент к ним зашел мужчина, который искал своего 23-летнего сына. Ранее товарищи подрались с его родственником.

Приятели стали избивать его деревянным бруском – нанесли ему не менее 13 ударов. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице, пишет портал Невские Новости.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Три человека пострадали в ДТП с такси в Москве

Под Серпуховом выловили голого утопленника

Бондарчук похвасталась шикарной фигурой в бикини