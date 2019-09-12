В Уфе зафиксировано массовое отравление шаурмой: 15 человек госпитализированы, пятеро в тяжелом состоянии

11 сентября в Уфе (Башкортостан) случилось массовое отравление шаурмой. 10 взрослых людей и пять несовершеннолетних употребили продукт быстрого питания и угодили в медучреждение с острым отравлением.

Сообщаетс, что люди получили отравление, купив шаурму в киоске под названием «Халяль» на улице Баязита Бикбая в микрорайоне Сипайлово. Роспотребнадзор уже в курсе о сложившейся ситуации, начато расследование, будет проводиться эпидемиологическая экспертиза.

Сейчас потерпевшие уже госпитализированы. В числе пострадавших беременная женщина. Четыре взрослых человека и ребенок находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, после обеда шаурмой они «заработали «острый гастроэнтерит, сообщает Медиакорсеть.