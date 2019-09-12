На главную Новости мира В Уфе зафиксировано массовое отравление шаурмой: 15 человек госпитализированы, пятеро в тяжелом...
Новости мираПроисшествия

В Уфе зафиксировано массовое отравление шаурмой: 15 человек госпитализированы, пятеро в тяжелом состоянии

11 сентября в Уфе (Башкортостан) случилось массовое отравление шаурмой. 10 взрослых людей и пять несовершеннолетних употребили продукт быстрого питания и угодили в медучреждение с острым отравлением.

Сообщаетс, что люди получили отравление, купив шаурму в киоске под названием «Халяль» на улице Баязита Бикбая в микрорайоне Сипайлово. Роспотребнадзор уже в курсе о сложившейся ситуации, начато расследование, будет проводиться эпидемиологическая экспертиза.

Сейчас потерпевшие уже госпитализированы. В числе пострадавших беременная женщина. Четыре взрослых человека и ребенок находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, после обеда шаурмой они «заработали «острый гастроэнтерит, сообщает Медиакорсеть.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Обычное бревно во Франции приковало к себе внимание пользователей Сети

На фестивале «17 мгновений» представили фильм «Спасти Ленинград»

Массовая драка произошла в Санкт-Петербурге