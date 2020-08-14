В Уфе водитель внедорожника устроил массовую аварию с погибшими и пострадавшими

Авария с семью машинами случилась в Уфе. Ее виновником стал 38-летний местный житель на внедорожнике Toyota Land Cruiser 200.

Момент ДТП засняли на видео. Контент был размещен в видеохостинге Youtube. При просмотре ролика можно заметить, что движение было спокойным до трагедии. Машины передвигались по своим полосам. Но внезапно появился «Лэнд Крузер», который врезался в встречный ВАЗ-2109.

Затем российская легковушка, отскочив, столкнулся с Hyundai Elantra, ВАЗ-2115, Renault Kaptur и Audi A6. В итоге смертельные травмы получили два человека. Еще два были травмированы.

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По факту случившегося ведется проверка. Известно, что виновника ДТП уже лишили прав в январе текущего года за езду в пьяном виде, пишет РЕН ТВ.