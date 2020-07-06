В Уфе таксист покончил с собой посреди улицы

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В субботу, 4 июля, в микрорайоне Черниковка города Уфы таксист покончил с собой прямо посреди улицы. Об этом стало известно порталу «Уфа1.ру».

Сообщается, что инцидент произошел на перекрестке Интернациональной и Свободы. Мужчина вышел из машины и совершил акт самоубийства. Известно, что он оставил прощальную записку.

При этом свидетелями случившегося стали многие горожане, в том числе дети. Мужчине было 33-34 года. Проводится проверка.