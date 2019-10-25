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В Уфе пойман водитель, менявший буквы госномера при помощи пленки

Сотрудники службы безопасности аэропорта в городе Уфе (Башкортостан) заметили подозрительную Toyota Camry. Дело в том, что водитель данного авто несколько раз заезжал на территорию терминала, при этом госномера его машины отличались различными буквами.

По данному факту сотрудниками ГИБДД была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что номера иномарки не входят в базу данных и не совпадают с номерами свидетельства о регистрации автомобиля.

В результате 31-летнему автовладельцу выписали административный штраф. Теперь ему предстоит выплатить 5000 рублей за свой проступок, сообщает ГТРК Башкортостан.

Фото: ГТРК Башкортостан

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