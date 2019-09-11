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В Тюмени пьяный водитель бежал с места ДТП, но не смог перепрыгнуть через забор

Стали известны подробности курьезной аварии, которая произошла в среду, 11 сентября, на улице Ленина в Тюмени.

Выяснилось, что водитель «Жигулей», сдавая назад, врезался в автобус. Он тут же попытался уехать с места аварии, однако дорогу ему перегородила машина ДПС. Нарушитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, испугался лишиться водительских прав. Тогда он принял решение, которое оказалось роковым – бежать на своих двоих.

На пути беглеца оказался забор, который он не смог преодолеть и упал. В итоге мужчина был задержан. Его доставили в наркодиспансер на Семакова, где он отказался от медицинского освидетельствования, пишет 72.ru.

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