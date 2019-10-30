В Твери перевернулся автобус с пассажирами, шофер сбежал

30 октября на территории Твери автобус с пассажирами в салоне улетел с дороги в кювет и перевернулся. ЧП случилось на улице Димитрова примерно в 10:00.

По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель маршрутного автобуса №205. Шофер, управляя маршруткой ПАЗ, превысил скорость, после чего машина с пассажирами в салоне вылетела за пределы дорожного полотна, угодила в кювет и там опрокинулась. В итоге травмированными оказались три человека – двое мужчин и женщина.

После происшествия виновник аварии – шофер автобуса – место происшествия покинул. Теперь его разыскивают правоохранители. Кроме того, по факту произошедшего будет проводиться проверка в отношении предпринимателя – хозяина маршрутных ТС, а также организации, которая не обработала дорожное полотно необходимыми средствами, дабы снизить ее скользкость, сообщает РГ.

Фото: УГИБДД по ТО