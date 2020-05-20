В Туве жена заперла в горящей машине мужа, который сгорел заживо

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Тувы, которая подозревается в убийстве мужа. Об этом пишет портал «Sibnet Новости».
Инцидент произошел 16 мая в селе Бора-Тайга. По версии следствия, пьяные супруги поссорились. Женщина стала отбирать ключи от машины у мужа, который в этот момент курил. В итоге от сигареты началось возгорание, поскольку в авто был разлит бензин.
Женщина, отобрав ключи, захлопнула дверь автомобиля. В результате мужчина сгорел заживо.
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